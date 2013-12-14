Названы подозреваемые в жестоком разгоне Евромайдана: их посадят под арест

Среди четверых подозреваемых чиновников - глава КГГА Попов.
Генпрокурор Виктор Пшонка назвал имена четверых чиновников, подозреваемых в причастности к жестокому разгону Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября.
Генпрокурор Виктор Пшонка назвал имена четверых чиновников, подозреваемых в причастности к жестокому разгону Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября.
По словам главы ГПУ, это заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, начальник (на то время) киевской милиции Валерий Коряк и заместитель начальника столичной милиции Петр Федчук, пишет "Интерфакс-Украина".
Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти, отметил Пшонка на брифинге в субботу.
Также, по словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Отметим, что ранее президент Виктор Янукович и министр юстиции Елена Лукаш заявляли о трех чиновниках, причастных к разгону Евромайдана.
Отметим также, что после атаки "Беркута" на митингующих в Киеве серьезно усилились протесты против власти. Оппозиция, в частности, требует наказать за разгон Евромайдана главу МВД Виталия Захарченко и уволить Кабмин Николая Азарова.