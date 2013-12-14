Азаров уверяет, что не сдаст Украину Таможенному союзу

Лидер Партии регионов, премьер-министр Николай Азаров твердо пообещал, что Украина не будет "подписывать Таможенный союз".

Об этом он заявил 14 декабря на митинге сторонников Партии регионов в поддержку политики Президента Виктора Януковича на Европейской площади, сообщает ТСН.

"Много идет спекуляций вокруг этого. Якобы мы там сдаем Украину и подписываем Таможенный союз. Я категорически опровергаю эти спекуляции", – заявил премьер.

В то же время, он подчеркнул, что в пакет соглашений, подготовленных к подписанию в Москве 17 декабря, принесет пользу Украине.

"Мы за 3,5 года наконец-то договорились подписать такой пакет соглашений, который даст работу нашим предприятиям. Всем предприятиям, в том числе, в авиации, в космосе, машиностроителям, металлургам, и так далее", – подчеркнул Азаров.

Как ранее писал "Главред", по словам Азарова, по итогам заседания межгосударственной украинско-российской комиссии, которое 17 декабря в Москве проведут Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин, ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.