На Европейской площади митингуют не менее 50 тысяч сторонников ПР

В Киеве на Европейской площади участие в митинге Партии регионов "Сохраним Украину!" принимают участие не менее 50 тысяч человек.

Площадь полностью заполнена митингующими, которые держат символику Партии регионов и национальные флаги Украины, сообщает ТСН.

В то же время, по данным пресс-службы Партии регионов, в митинге участвуют 200 тысяч сторонников этой политической силы.

На ул. Грушевского, на пересечении с Музейным переулком стоит военная техника, которая частично перекрывает движение.

Кроме того, по периметру акции расположилось оцепление из бойцов внутренних войск, патрульных служб, "Беркута" и милиции.

Как ранее писал "Главред", ожидая силового противостояния между активистами Евромайдана и митинга сторонников Партии регионов, милиция перегородила Крещатик на отрезке между Майданом Независимости и Европейской площадью 7 автобусами милиции и грузовиками.