Янукович отстранил Попова и Сивковича от должностей за разгон Евромайдана

Президент Виктор Янукович отстранил от должностей главу Киевской горгосадминистрации Александра Попова и заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Соответствующие указы уже обнародованы на сайте главы государства.

Решение принято в связи с подозрением о причастности чиновников к разгону Евромайдана в Киеве 30 ноября, сообщает пресс-служба Президента. По ее информации, чиновник отстранены от должностей в связи с "подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан, которые 30 ноября 2013 года находились на Майдане Независимости в г. Киеве".

Янукович также выразил надежду, что Генеральная прокуратура объективно и всесторонне проведет расследование этих событий и предложит обществу конкретные юридические меры реагирования на допущенные противоправные действия.



"Глава государства также предлагает правоохранительным органам провести расследование открыто и прозрачно и поставить точку в этом вопросе. Президент обращает внимание, что ни для каких должностных лиц государства не должно быть исключений в вопросах ответственности за совершение незаконных действий", - также отметили в пресс-службе.

Напомним, в субботу генпрокурор Виктор Пшонка назвал имена четверых подозреваемых в разгоне Евромайдана 30 ноября. Кроме Попова и Сивковича, это начальник (на то время) киевской милиции Валерий Коряк и заместитель начальника столичной милиции Петр Федчук.

Всем четверым вручены уведомления о подозрении в превышении власти, все будут посажены под домашний арест.

Напомним, оппозиция после жестокого разгона Евромайдана требует наказания главы МВД Виталия Захарченко и отставки Кабмина Николая Азарова.