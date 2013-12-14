Пшонка рассказал, кто ответит за "Беркут", избивавший людей на Евромайдане

За действиях "Беркута" при разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября будут отвечать руководители киевской милиции Валерий Коряк и его заместитель Петр Федчук.

Об этом генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил на брифинге 14 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

"За деятельность "Беркута" отвечали и руководитель милиции города Киева, и его заместитель, непосредственно которому был подчинен "Беркут". У нас есть все записи переговоров. Следствием они изъяты. Мы детально изучили и то, что было представлено народным депутатом Гриценко (Анатолием Гриценко. – Ред.)", – сказал генпрокурор, отвечая на вопрос, будут ли привлечены бойцы спецподразделения "Беркут", которые непосредственно разгоняли Евромайдан.

Как ранее писал "Главред", в ходе брифинга Пшонка назвал имена четверых чиновников, подозреваемых в причастности к жестокому разгону Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября. Это замсекретаря СНБО Владимир Сивкович, глава КГГА Александр Попов, начальник (на то время) киевской милиции Валерий Коряк и его заместитель Петр Федчук. Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти, отметил Пшонка на брифинге в субботу. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, Президент Виктор Янукович сегодня отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.