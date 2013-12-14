Пшонка рассказал, как Попов и Сивкович решали разогнать Евромайдан

Заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и председатель КГГА Александр Попов заставили начальника столичного главка милиции Владимира Коряка отдать приказ о силовом разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Об этом на брифинге 14 декабря заявил генеральный прокурор Виктор Пшонка, сообщает УНИАН.

"Первые расследования дают нам право говорить, что в кабинете начальника ГУ МВД в городе Киева находился заместитель секретаря СНБО Сивкович и председатель КГГА Попов. Именно они, по данным следствия, склоняли его (Коряка) к применению силы", – рассказал он.

Генпрокурор отметил, что сначала Сивкович находился в служебном кабинете Попова, откуда они звонили по телефону Коряку, а затем оба приехали к нему.

При этом генпрокурор ссобщил, что в зачистке Майдана от митингующих принимали участие 290 бойцов "Беркута".

По словам генпрокурора, о предварительных результатах служебного расследования событий 30 ноября он вчера проинформировал Президента Украины, а также согласовал с ним вопрос об отстранении от занимаемых должностей этих лиц, на что получил согласие от главы государства.

Как ранее писал Главред, на этом же брифинге Пшонка сообщил, что к разгону Евромайдана причастны заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, председатель КГГА Олексанлр Попов, начальник Киевской милиции Владимир Коряк и его заместитель по общественной безопасности Петр Федчук. Им вручено уведомление о подозрении в превышении служебных полномочий.

Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти, отметил Пшонка на брифинге в субботу. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент Виктор Янукович сегодня отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.