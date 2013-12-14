Регионалы объявили митинг на Европейской площади бессрочным

Регионалы объявили митинг "Сохраним Украину" бессрочным.
Митинг на Европейской площади "Сохраним Украину" Партия регионов объявила бессрочным.
Об этом говорится в резолюции митинга, которую зачитал со сцены на Европейской площади депутат от Партии регионов Михаил Чечетов, пишет Украинская правда.
В резолюции в очередной раз высказана "полная поддержка курса президента и правительства".
"Именно благодаря действиям нынешней власти Украина как никогда стала близка к Европе. Но мы выступаем за евроинтеграцию не любой ценой, а с учетом национальных интересов", - сказал нардеп.
В документе указывается, что "сейчас демагоги и авантюристы от оппозиции пытаются прийти к власти силовым путем".
Оппозицию призвали разблокировать государственные и общественные учреждения и сесть за стол переговоров.
"Единственно возможный путь развития нашей страны это путь примирения и согласия", - подчеркнул регионал.
"Наш мирный митинг бессрочный, он будет продолжаться до тех пор, пока не будет стабилизирована ситуация в стране", - сообщил Чечетов.
Напомним, сегодня, 14 декабря, на Европейской площади проходит митинг сторонников Партии регионов в поддержку Президента Виктора Януковича и власти.
В митинге принимают участие не менее 50 тысяч человек. Площадь полностью заполнена митингующими, которые держат символику Партии регионов и национальные флаги Украины.
В то же время, по данным пресс-службы регионалов, в митинге участвуют 200 тысяч их сторонников.