В милиции заявили, что Корчинский находится за границей

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский, которого подозревают в организации массовых беспорядков 1 декабря на улице Банковой, находится за границей.

Об этом заявил руководитель заместитель начальника ГСУ МВД Олег Татаров, пишет УНИАН.

"У следствия есть доказательства, что он руководил действиями определенных лиц", - сказал он.

На вопрос, установлено ли, где сейчас находится Корчинский, представители ГСУ ответили, что его нет сейчас в Украине, но где именно он находится, это является оперативной информацией, тайной следствия, и сейчас оперативные подразделения занимаются тем, чтобы доставить его в Украину.

Также, по его словам, МВД направила в Генпрокуратуру материалы предварительного расследования относительно действий "Беркута" 30 ноября на Майдане Независимости.

"Материалы служебного расследования предварительного расследования событий, когда "Беркут" 30 ноября проводил работу (на Майдане Незалежности – ред.), направлены в Генпрокуратуру, где в ближайшее время этим материалам будет дана оценка после проведенного расследования", - сказал он.

В то же время он заявил, что милицией установлен ряд радикально настроенных групп молодежи, которые относятся к организациям "Тризуб", "Братство", УНА-УНСО, которыми был совершен в течение последних недель ряд провокаций.

В результате проведения ряда обысков у некоторых таких лиц изъяты соответствующие доказательства, свидетельствующие об их причастности к совершению правонарушений, планы действий, списки лиц, отвечавших за доставку людей из регионов для совершения провокаций.

Напомним, после событий 1 декабря возле Администрации Президента на улице Банковой против Корчинского официально выдвинули подозрение по статье 294 Уголовного Кодекса "организация массовых беспорядков".

Между тем, Корчинский одобряет погром под 1 декабря, но отрицает свою причастность к этой акции



11 декабря милиция провела обыск в его квартире.