Митинг регионалов на Европейской площади: опубликованы фото

В митинге на Европейской площади "Сохраним Украину", где Партия регионов собрала своих сторонников в поддержку власти и курса Президента Виктора Януковича, принимают участие около 60 тыс. человек.

Об этом сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве, пишет УНИАН.

"По состоянию на 13 час. в митинге на Европейской площади принимали участие ориентировочно 60 тысяч человек", - отметили в милиции, заметив, что на данное время нарушений общественного порядка нет.

Между тем, как сообщает ТСН, участникам двух акций протеста в центре Киева – Евромайдана и митинга Партии регионов "Сохраним Украину" не разрешают общаться друг с другом.

Между двумя майданами стоят три кордона правоохранителей. Сотрудники МВД находятся в автобусах. Они также не пропускают участников политических митингов к своим противникам. В частности, люди пытаются поговорить через два ряда "КамАЗов" и автобусов милиции.

При этом сотни человек протестующих с Евромайдана кричат участникам митинга в поддержку власти: "Добро пожаловать в Киев", "Восток и Запад - вместе".

Сейчас между митингующими выстроились и бойцы спецподразделения "Беркут", и внутренних войск МВД Украины.

Напомним, сегодня, 14 декабря, регионалы проводят свой митинг на Европейской площадив поддержку власти и Президента Виктора Януковича.

Регионалы объявили митинг на Европейской площади "Сохраним Украину" бессрочным.

В митинге принимают участие не менее 50 тысяч человек. Площадь полностью заполнена митингующими, которые держат символику Партии регионов и национальные флаги Украины.



В то же время, по данным пресс-службы регионалов, в митинге участвуют 200 тысяч их сторонников.