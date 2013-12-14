Новые подробности разгона Евромайдана: подозреваемые и детали атаки "Беркута"

14 декабря 2013, 17:47

Главные заявления генпрокурора Пшонки в деле о разгоне Евромайдана.

Разгон Евромайдана в Киеве

В субботу, 14 декабря, генеральный прокурор Виктор Пшонка сделал громкие заявления по поводу жестокого разгона Евромайдана в Киеве 30 ноября. В частности, он назвал подозреваемых в превышении власти и озвучил новые подробности события.

По словам Пшонки, подозреваемыми в деле о разгоне акции протеста являются четыре чиновника - заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, начальник (на то время) киевской милиции Валерий Коряк и заместитель начальника столичной милиции Петр Федчук.

Всем им вручены уведомления о подозрении в превышении власти, все будут взяты под домашний арест.

Кроме того Президент Виктор Янукович уже отстранил Сивковича и Попова от занимаемых ими должностей.

Также стало известно, что милицейские начальники будут отвечать за действия бойцов "Беркута", которые избивали людей во время разгона акции.

Пшонка подробно рассказал о том, как отдавались приказы о разгоне Евромайдана. По словам генпрокурора, Попов и Сивкович фактически заставили начальника милиции Киева Коряка отдать такой приказ.

"Первые расследования дают нам право говорить, что в кабинете начальника ГУ МВД в городе Киеве находились заместитель секретаря СНБО Сивкович и председатель КГГА Попов. Именно они, по данным следствия, склоняли его (Коряка) к применению силы", – рассказал глава ГПУ.

"Скажу откровенно, начальник милиции не соглашался на предложения, исходившие от Сивковича и Попова. Он это давал в своих показаниях, и есть другие показания этому... Давление заключалось в том, что они незаконно требовали от руководителя милиции действий, которые превышали конкретные полномочия", - цитирует Пшонку УНИАН.

Кроме того, прокурор подробно рассказал о том, как происходил разгон акции. "Следователи Генпрокуратуры восстановили хронологию предшествующих этой ситуации событий, четко установлено количество и дислокация сотрудников "Беркута" и ВВ, а также движение людей на Майдане", - отметил он.

По словам генпрокурора, в ночь на 30 ноября на Майдане находились около 500 человек, из которых 30-40 - неустановленные люди в масках. Приблизительно в 4 часа утра работники милиции предупредили митингующих о необходимости освободить Майдан для подготовки его к новогодним праздникам, однако участники протеста не отреагировали, а люди, прикрывавшие свои лица масками, начали себя агрессивно вести по отношению к сотрудникам "Беркута", которые были из Киева, с Луганщины, Черниговщины и Крыма, отметил Пшонка.

По его словам, в дальнейшем агрессивное поведение этих людей вылилось в столкновение с милицией, в сторону которой полетели бутылки, камни, металлические трубы, и именно тогда "Беркут" начал более активно идти на граждан.

"Здесь, собственно, началось то, что, на наш взгляд, "Беркут" применил больше силы, чем это было нужно... Мы знаем, что в той мере сила не должна была применяться и не дала бы тот результат, который мы сейчас имеем, - что именно та ночь стала возбудителем для граждан и привела к многочисленным нарушениям общественного порядка (позже)", - добавил он.

Также генпрокурор отметил, что на Майдане были провокаторы, которые "заводили" "Беркут", применивший в итоге силу.

Между тем, в СМИ появилась информация о том, что во время допроса 13 декабря, глава КГГА Александр Попов рассказал, что убрать Майдан и поставить елку в ночь на 30 декабря ему приказал Андрей Клюев.

В свою очередь народный депутат от партии "Батькивщина" Геннадий Москаль рассказал, что задачу бойцам "Беркута" зачистить Майдан ставил начальник управления общественной безопасности Главного управления МВД в Киеве Олег Мариненко, а руководил  разгоном подполковник Кариндюк С.В.

Отметим, что на видео и фото с места разгона Евромайдана, которые ранее публиковал "Главред", можно было увидеть жестокость "Беркута", который избивал протестующих ногами и дубинками.

Напомним, днем ранее превышение спецназом полномочий признали и в киевской милиции.

После разгона Евромайдана в Украине усилились акции протеста. Оппозиция называет виновником разгона главу МВД Виталия Захарченко и требует, среди прочего, наказать его и отправить в отставку весь Кабмин Николая Азарова.

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Киев Беркут Евромайдан наказание милиция Пшонка Сивкович отстранение Попов виновные разгон Евромайдана
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