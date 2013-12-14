Оппозиция - Азарову: ЕС не требует от Украины узаконить однополые браки

Заявления премьер-министра Николая Азарова о требованиях Евросоюза узаконить однополые браки для введения безвизового режима с ЕС являются сознательным и злоумышленным искажением фактов.

Об этом заявил народный депутат от УДАРа, председатель парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак, пишет УНИАН.

По его словам, главное требование ЕС для введения безвизового режима – это принятие эффективного антикоррупционного законодательства, включающего в себя положение о большей прозрачности закупок государственных предприятий. Однако правительство Азарова пытается заблокировать рассмотрение соответствующего законопроекта, внесенного в парламент представителями четырех парламентских фракций, выдумывая дополнительные абсурдные "требования" со стороны ЕС, которые не имеют ничего общего с реальностью, отметил депутат.

Второе ключевое требование для введения безвизового режима со стороны ЕС – принятие изменений в Кодекс законов о труде, которые запрещают дискриминацию представителей разных меньшинств в их трудовых правах.

"Попытки господина Азаров привязать к этому однополые браки – полностью неадекватные", - подчеркнул нардеп.

Напомним, сегодня, 14 декабря, Азаров на митинге сторонников власти на Европейской площади заявил, что условием введения безвизового режима с ЕС является необходимость узаконить однополые браки, к чему Украина не готова.

"Мы должны еще выполнить целый ряд условий. А какие это условия, знаете или нет? Мы должны узаконить однополые браки, мы должны принять закон о равенстве сексуальных меньшинств", - сказал, в частности, Азаров.

Как известно, по информации милиции сегодня в митинге на Европейской площади принимали участие ориентировочно 60 тысяч человек.

Между тем, в Партии регионов заявляли, что сегодня на Европейской площади столицы собралось уже около 200 тыс. сторонников курса Януковича.