Регионал обратился к Путину: попросил помощи и поддержки

Со сцены на Европейской площади, где проходит митинг Партии регионов "Сохраним Украину", в поддержку власти и курса Президента Виктора Януковича, обратились к президенту России Владимиру Путину за "помощью и поддержкой".

Об этом заявил в своем выступлении депутат-регионал Григория Смитюха, пишет Украинская правда.

"Исторически сотни лет мы жили как одна единственная страна Беларусь и Россия. И там наши деды, прадеды и наши отцы вкладывали силы, ум, средства, возможности и развивали Российскую Федерацию", - сказал Смитюх.

"Это большая страна и Путин Владимир Владимирович - большой человек, влиятельный человек. Если вы позволите, я от себя, и если вы поддержите, от вас всех вместе. Давайте обратимся к Владимиру Владимировичу, давайте его призовем, что сегодня Украина нуждается в помощи", - призвал регионал.

"Украина нуждается, чтобы Россия пошла нам навстречу и Владимир Владимирович в состоянии сегодня в одностороннем порядке пересмотреть газовый контракт. Это будет существенной помощью нам нашим братским, дружеским, семейным отношениям", - заявил он.

Регионал несколько раз проскандировал "Путин! Путин!", его поддержали несколько голосов.

"Владимир Владимирович, я надеюсь, вы услышите. Майдан сегодня обращается к вам, мы нуждаемся в помощи и поддержке", - заявил Смитюх.

Напомним, сегодня, 14 декабря, регионалы проводят свой митинг на Европейской площади в поддержку власти и Президента Виктора Януковича.

Регионалы объявили митинг на Европейской площади "Сохраним Украину" бессрочным.

В митинге принимают участие около 60 тысяч человек.

В то же время, по данным пресс-службы регионалов, в митинге участвуют 200 тысяч их сторонников.