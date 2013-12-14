Пшонка рассказал об "аморальных" людях, которые провоцировали "Беркут" на Евромайдане

Генеральный прокурор Виктор Пшонка считает недостойным и аморальным привлечение определенных групп людей, которые создают провокации на мирных акциях протеста.

Об этом он заявил во время брифинга, пишет Украинская правда со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его мнению, именно такие люди "заводили "Беркут" в ночь на 30 ноября на Евромайдан, когда была разогнана акция, и оттесняли милицию, чтобы спровоцировать на применение силы.

"У граждан есть конституционное право на мирные собрания. Но все это должно быть в статусе мирных митингов. А не так, чтобы потом за спинами мирных собраний какие-то молодчики провоцировали ситуацию. Наиболее недостойное, на мой взгляд, и аморальное - это именно привлечение этих молодых людей, которых вряд ли кто-то узнает в лицо", - заявил генпрокурор.

"Эта провокация опасна для проведения мирных собраний. Хотелось бы, чтобы подобное больше не повторилось, в том числе и сегодня", - подчеркнул он.

Также он отметил, что в Киеве привлечено "достаточно сил правопорядка, чтобы все-таки мирные собрания граждан происходили в рамках закона" .

Напомним, сегодня, 14 декабря, Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Также он рассказал подробности штурма Евромайдана 30 ноября.