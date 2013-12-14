От субботы до субботы. Штурм Евромайдана, политическое застолье, отстранение Попова

14 декабря 2013, 17:41

Атака "Беркута" на Майдан, круглый стол в Киеве, отстранение Попова и Сивковича.

Евгений Магда

Евромайдан не только сохранил статус-кво, но и продолжает оказывать влияние на украинскую политику. Лидеры оппозиции и президент Янукович с подчиненными и предшественниками встретились за круглым столом, чтобы обсудить пути выхода из кризиса. Власть постепенно начала выполнять условия Майдана, но премьер Николай Азаров в отставку пока не собирается.

Внутренние войска и "Беркут" настолько увлеклись выталкиванием протестующих из правительственного квартала, что в ночь со вторника на среду попытались вытеснить их с Майдана Независимости. Правоохранителей не остановили ни факт начала диалога всех украинских президентов о путях выхода из кризиса, ни пребывание в Киеве представительниц европейской и американской дипломатии. Однако сопротивление протестующих так и не было сломлено давлением милиции, которая не пыталась решить любой ценой поставленную перед ней задачу. Неудачей завершилась и попытка штурма отрядом "Беркута" здания Киевской городской администрации.

Николай Азаров без дрожи в голосе заявил, что сила против протестующих применяться не будет, пояснив действия правоохранителей необходимостью очистки города от снега и разблокирования улиц. Николай Янович в последнее время делает достаточно много разнообразных заявлений, не позволяющих, впрочем, придти к выводу о повышенной уверенности премьера в своем политическом будущем. Чего стоят, например, слова, что акции протеста мешают ликвидировать задолженности по социальным выплатам. Рефреном звучащее стремление Азарова нормализовать отношения с Россией выглядит маловероятным без доброй воли Владимира Путина, который не горит желанием идти навстречу Украине.

Интересно отметить, что первый вице-премьер Сергей Арбузов успел съездить в Брюссель, где добился возобновления диалога с Европейским Союзом. Хотя Виктор Янукович уверен, что в нынешнем виде подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС нельзя, официальный Киев возобновил переговоры, демонстрируя готовность добиться подписания документа в первом квартале 2014 года. Тактически это – правильный ход, поскольку оппозиция часто апеллирует к европейским структурам. Да и реверанс со стороны Европарламента в адрес Украины необходимо использовать.

Рабочий график Виктора Януковича был достаточно насыщенным. В ходе встречи со своими предшественниками на президентском посту Виктор Федорович был весьма улыбчив, пока Леонид Кравчук и Леонид Кучма не напомнили, как во время политического кризиса 1990 года был уволен премьер Виталий Масол, чтобы успокоить студентов.

В президентской команде молодежь "успокоили" по-своему, пригласив на круглый стол с участием Януковича двоих подконтрольных студентов. Показательно, что за диалог между властью и оппозицией высказались и такие разные, но влиятельные люди как самый богатый человек СНГ Ринат Ахметов и глава УПЦ Московского патриархата Владимир.

Получив мандат Майдана на ведение переговоров с властью, лидеры оппозиционных фракций согласились сесть за стол переговоров с Виктором Януковичем. Арсений Яценюк призвал не реализовывать написанный за пределами нашей страны сценарий ее раскола, а Виталий Кличко предупредил, что силовые действия будут иметь ужасные последствия. Впрочем, стоит отметить, что пока официальные оппоненты главы государства так и не сумели использовать энергию Майдана для решения своих политических задач, им остается уповать на падение популярности действующего президента. Состояние скованности взаимными обязательствами мешает оппозиционерам увеличивать свои рейтинги.

14 декабря на Европейской площади прошел митинг Партии регионов, сильно напоминавший демонстрацию за объединение с Россией. "Регионал" Григорий Смитюх призвал свезенных участников скандировать "Путин! Путин!", а его соратник по фракции Олег Царев дал понять, что общественность ждет отмашки на ликвидацию баррикад на Майдане. Сторонники власти объявили свое собрание бессрочным, словно их акция не мешает движению в столице.

Виктор Янукович, тем временем, отстранил от выполнения обязанностей председателя КГГА Александра Попова и заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Именно на них и на руководство столичной милиции возложена ответственность за распоясавшийся ранним утром 30 ноября на Майдане "Беркут". С учетом освобождения практически всех задержанных 1 декабря участников протестов из-под стражи, можно говорить, что почва для поиска выхода их кризиса появилась.

Многое будет зависеть от того, насколько власть и оппозиция смогут поверить друг другу и способны реально договориться. В состоянии показательной властной глухоты и латентной оппозиционной слабости найти точки соприкосновения будет непросто.

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