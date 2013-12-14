Оппозиция об отстранении Попова: это только начало

Отстранение от должности председателя КГГА Александра Попова - это победа Евромайдана над нынешней властью.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Юрий Одарченко выступая на Майдане, сообщает УНИАН.

По его словам, что отставка Попова – это только начало: "Главное то, что все чиновники должны почувствовать – членство в Партии регионов больше не спасает. Пытаясь спасти себя, Янукович с легкостью "сдаст" всех, кто еще вчера гордо называл себя "своим".

"Должностное лицо, которое является юридически ответственным за разгон мирного майдана 30 ноября этого года, не имеет морального права представлять столичную власть", - подчеркнул Одарченко.

По его словам, "мы неоднократно настаивали на том, что именно Александр Попов создал предпосылки для применения силы, когда обратился к МВД с просьбой помочь установить новогоднюю елку".

"Именно он обращался в суд с требованием запретить проведение мирных мероприятий. Именно он запрещал своим сотрудникам выходить на работу, чтобы обвинить евромайдановцев в блокировании помещений КГГА. Сегодня это наша первая, но очень важная победа", - заявил депутат.

Между тем, в партии УДАР заявили, что вместе с исполнителями преступления должны ответить также его заказчики и организаторы.

Наказание должностных лиц, непосредственно причастных к избиению студентов на Евромайдане, - первый, но недостаточный шаг к установлению справедливости, заявили в партии.

"Сообщение Генпрокуратуры о должностных лицах, которые отдавали команду бить студентов, и реакция на это Президента свидетельствует: массовый мирный протест граждан на Майдане дает первые результаты. Власть вынуждена идти на уступки людям", -

"Но уступки эти пока – только первые необходимые, но недостаточные шаги для восстановления справедливости. Президент Янукович, отстранив конкретных должностных лиц, опосредствованно указал на реальных организаторов преступления 30 ноября. Ведь у каждого из названных лиц есть руководство, которое не могло не знать об этом преступлении", - считают в УДАРе.

В партии отмечают, что непосредственный руководитель Владимира Сивковича – секретарь СНБОУ Андрей Клюев, и он обязан координировать вопросы, относящиеся к сфере национальной безопасности. "И если власть допускает зверства, подобные избиению студентов, – он должен нести ответственность, потому что не мог об этом не знать", - отмечается в заявлении.

И, бесспорно, убеждены в УДАРе, вместе с руководителями киевской милиции Валерием Коряком и Петром Федчуком должен отвечать их руководитель – министр внутренних дел Виталий Захарченко. "Без его ведома применение специальных сил милиции из нескольких регионов Украины невозможно. А если он утверждает, что это произошло – это значит, что он не контролирует ситуацию во вверенном ему министерстве, а, следовательно, не может оставаться министром", - подчеркнули в партии.

В свою очередь лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что несмотря на то, что Попов Сивкович и Коряк – высокие должностные лица, – но они не являются заказчиками избиения демонстрантов 30 ноября.

При этом он подчеркнул, что без давления международной общественности и митингующих на Евромайдане, власть не начала бы "процесс якобы демонстрации того, что она имеет намерения кого-то наказывать", пишет НБН.

Вместе с тем депутат отметил, что ГПУ активно ведет следствие по данному делу, однако оппозиция ей не доверяет.

Напомним, сегодня, 14 декабря, Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также, Президент Виктор Янукович также отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.