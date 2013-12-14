Сторонники регионалов уже разошлись, а на Евромайдане более 10 тысяч продолжают акцию

Участники митинга "Сохраним Украину" в поддержку курса Президента Виктора Януковича начали покидать Европейскую площадь.

На сегодня акция уже завершена. Люди уходят с площади в направлении речного вокзала по Владимирскому спуску, к Мариинскому парку, где на площади возле Верховной Рады несколько дней подряд продолжается митинг, организованный Партией регионов, пишет УНИАН.

Сейчас на Европейской еще остается около 700 человек, выступления артистов со сцены прекратились, коммунальные службы начали убирать мусор, оставленный митингующими.

В то же время на Майдане Независимости продолжается акция сторонников евроинтеграции. На главной площади столицы присутствует более 10 тысяч человек. Нарушений правопорядка пока нет.

Напомним, сегодня, 14 декабря, регионалы проводят свой митинг на Европейской площади в поддержку власти и Президента Виктора Януковича.



Регионалы объявили митинг на Европейской площади "Сохраним Украину" бессрочным.

В митинге принимали участие около 60 тысяч человек. В то же время, по данным пресс-службы регионалов, в митинге участвовали 200 тысяч их сторонников.

фото: pravda.com.ua