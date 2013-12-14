Евросоюз ответил Азарову на однополые браки: это неправда

Украина для получения безвизового режима с Евросоюзом должна узаконить однополые браки, не имеет ничего общего с реальностью.

Так прокомментировал заявление премьер-министра Николая Азарова об однополых браках во время митинга на Европейской площади глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, пишет Zaxid.net.

По его словам, Соглашение об ассоциации с ЕС здесь ни при чем.

Говоря о причинах оглашения такого заявления премьером Томбинский заявил: "Возможно, (власти) надо найти дополнительные доводы и доказательства для людей в том, что ЕС - это не путь для Украины. Но это не соответствует действительности. Это неправда".

Говоря о том, что евроинтеграционное законодательство в целом предусматривает более демократичное отношение к сексуальным меньшинствам , представитель ЕС отметил: "Да, и таких требований (о которых упоминал Азаров – ред.) нет".

"Речь не идет о том, чтобы относиться более толерантно, прежде всего, к сексуальным меньшинствам. Речь идет о том, чтобы решить проблему дискриминации в целом. Дискриминация может быть разной: возрастная, по состоянию здоровья, по религиозным взглядам. Но также и сексуальная. И вообще речь не идет о том, чтобы были выработаны принципы, что все это касается только сексуальных меньшинств", - подчеркнул Томбинский.

"У ЕС нет никаких общих принципов относительно того, как подходить к вопросу однополых браков. Ведь это та сфера, в которой каждая отдельная страна сама выбирает свой путь и принимает свои отдельные законы по этому вопросу", - отметил он.

Напомним, сегодня, 14 декабря, Азаров на митинге сторонников власти на Европейской площади заявил, что условием введения безвизового режима с ЕС является необходимость узаконить однополые браки, к чему Украина не готова.