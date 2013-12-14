В Киев на Евромайдан едут американские сенаторы

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн намерен посетить Киев 14-15 декабря, чтобы выразить поддержку участникам Евромайдана и встретиться с представителями украинского правительства.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Брайан Роджерс, передает радио "Свобода".

По его словам, Маккейн едет в Украину в это критическое время, когда украинцы борются за свое будущее.

Между тем, сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи отправится в Украину в воскресенье. Он согласовал свою поездку с Госдепартаментом.

Ранее Маккейн призвал США к более активной внешней политике в отношении Украины. Он также подверг критике украинскую власть за разгон участников мирных демонстраций на Майдане и за отказ подписать договор об Ассоциации с ЕС.

Напомним, в Сенат США подана резолюция относительно ситуации в Украине. Один из ее пунктов предусматривает санкции против должностных лиц.

"Мы рассматриваем варианты дальнейшей политики (относительно украинского руководства). Очевидно, что решение не принято. Санкции – в том числе", – заявила 12 декабря представитель Госдепартамента США Джейн Саки.

Однако, по мнению заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд после встречи с Президентом Виктором Януковичем заявила, что, у украинской власти все еще есть возможность повести страну по пути европейского будущего