Попов рассказал, чьи приказы выполнял в ночь жестокого разгона Майдана - CМИ

13 декабря на допросе в Генпрокуратуре глава КГГА Александр Попов заявил, что разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября произошел после того, как секретарь СНБО Андрей Клюев потребовал немедленно установить елку.

Об этом сообщили источники в Генпрокуратуре, пишет ZN.UA.

По информации собеседника издания, Попов сообщил следствию, что 29 ноября утром ему перезвонил секретарь СНБО Андрей Клюев и поинтересовался степенью готовности елки, которую должны были установить на Майдане Независимости. Попов сообщил ему, что все идет по плану. Клюев потребовал установить елку сегодня же, а также сообщил Попову, что все последующие указания ему даст заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович.

В конце рабочего дня Сивкович прибыл в кабинет к Попову для оперативного реагирования на ситуацию и пробыл там почти до 4 часов утра.

Кроме того, в кабинете главы КГГА находились еще шесть народных депутатов из фракции Партии регионов. Источник назвал лишь три фамилии – Эльбрус Тедеев, Нестор Шуфрич и Александр Егоров.

Поздно вечером, по словам Попова, снова перезвонил Андрей Клюев, желая убедиться, что все команды для установки елки Попов отдал и Михаил Кучук (замглавы КГГА – ред.) готовится к установке елки со своими службами.

Ближе к четырем часам Сивкович отдал команду: "Пора готовить технику к завозу".

После этого Попов и Сивкович по отдельности выехали из здания КГГА и прибыли в кабинет к начальнику киевской милиции Валерию Коряку.

Во время допроса Попов также сообщил, что за действиями коммунальщиков и "Беркута" на Майдане они наблюдали, глядя в монитор видеонаблюдения, куда транслировалась информация с камер. Но камеры, по словам Попова, находились далеко от места событий, и насилия не было видно. Затем Попов уехал домой. И лишь дома стал получать звонки с описанием кровавых событий.

В свою очередь, Коряк дал показания следствию, что ему позвонил министр внутренних дел Виталий Захарченко и приказал выполнять все команды Сивковича.

Сивкович, в свою очередь, как сообщает источник издания, во время допроса ни разу не назвал фамилию Клюева.

Напомним, сегодня, 14 декабря, Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также, Президент Виктор Янукович сегодня отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.