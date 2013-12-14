Москаль рассказал, кто приказал "Беркуту" разогнать Евромайдан

Оппозиция выяснила, кто отдавал приказ "Беркуту" разгонять людей на Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины", экс-заместитель главы МВД Геннадий Москаль, передает ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, согласно закону о милиции, все милиционеры подотчетны МВД и руководство МВД осуществляет министр, "а не Попов и Сивкович".

Что касается событий в ночь на 30 ноября, Москаль рассказал: "В 03:45, это зафиксировано четко, один из сотрудников "Беркута" записал на мобильный телефон, начальник управления общественной безопасности Главного управления МВД в Киеве Мариненко О.И. проводит инструктаж и ставит задачу "Беркуту" в АРК Крым, Полтавской, Черниговской, Сумской, Луганской областях разогнать Евромайдан. Команду давал и руководил подполковник Кариндюк С.В. Поэтому Мариненко, Кариндюк и командирам "Беркута" Крыма, Полтавской, Черниговской, Сумской, Луганской областей и Киева Генеральная прокуратура должна была бы выдвинуть обвинения и предъявить уведомление о подозрении", - сказал он.

Также Москаль добавил, что "Беркут" во время разгона студентов действовал с особой жестокостью: "Я вам хочу доложить еще одно - для разгона студентов "Беркуту" выдали не резиновые, а пластиковые дубинки, которые намного опаснее и запрещены".

Москаль также считате, что за избиение участников Евромайдана ответственны персонально глава МВД Виталий Захарченко и начальник управления общественной безопасности УМВД в Киеве Олег Мариненко.

"Если не будут приняты меры относительно Захарченко со стороны высшего политического руководства государства, на него будет подан иск в уголовный суд в Гааге" , - заявил Москаль.

При этом он пояснил: поскольку Украина не присоединилась к Международному уголовному суду по правам человека, в суд будут подавать люди с двойным гражданством и граждане других стран, которые есть среди пострадавших.

Как известно, ранее "Главред" сообщал, что 13 декабря на допросе в Генпрокуратуре глава КГГА Александр Попов заявил, что разгон Евромайдана 30 ноября произошел после того, как секретарь СНБО Андрей Клюев потребовал немедленно установить елку.

Напомним, сегодня, 14 декабря, Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также, Президент Виктор Янукович отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.