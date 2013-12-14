Оппозиция призвала Россию придержать язык и не вмешиваться в дела Украины

Лидер фракции ВО "Батькивщина" Арсений Яценюк призвал руководство России не вмешиваться во внутренние дела Украины.

Об этом он заявил на на брифинге в Штабе национального сопротивления, сообщается на сайте политсилы.



По его словам, Россия пытается реализовать сценарий, чтобы втянуть Украину в Таможенный союз. "В частности, частью этого сценария является кровь на костюме украинского Президента, чтобы дискредитировать страну на международной арене", - сказал политик.

"Мы предостерегаем всех, кто хочет реализовать такой сценарий и обращаемся к руководителю внешнеполитического ведомства России и Президенту России, который также дал неадекватную оценку событиям в Украине, проявлять сдержанность и уважение к украинскому народу в высказываниях по отношению к Украине", - призвал Яценюк.



"Считаю такое заявление вмешательством во внутренние дела Украины, и текст этого заявления является ни чем иным, как прямым вмешательством в право украинского народа определять свое будущее и в право украинского народа определять то, куда идти", - сказал Яценюк.

Как сообщалось ранее, министра иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал истерикой реакцию Запада на решение Киева по Соглашению об ассоциации и уверен, что Евромайдан в Киеве срежиссировали западные государства.

Напомним, 14 декабря на Европейской площади Партия регионов провела митинг "Сохраним Украину" в поддержку нынешней власти и Президента Украины Виктора Януковича.

А 15 декабря на Майдане Независимости пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.