Митинг регионалов переместился под Раду, а силовики разблокировали Крещатик

Бессрочный митинг Партии регионов, который проходил на Европейской площади и организован в поддержку курса президента Виктора Януковича будет продолжен в Мариинском парке в Киеве.

Об этом заявил первый заместитель лидера парламентской фракции ПР Михаил Чечетов, сообщили в пресс-службе партии.

При этом Чечетов отметил, что участники митинга "выражают свою поддержку действиям власти и выступают за сохранение мира и общественного порядка, а также недопущение эскалации конфликта и раскола страны".

"Наш мирный митинг бессрочный, он продлится до тех пор, пока не будет стабилизирована ситуация в стране", - подытожил политик.

Между тем, как передает НБН, для стороннико Партии регионов в Мариинском парке была построена еще одна сцена, на которой проходил основной концерт. Однако, попасть на него было невозможно. Охрана из бойцов внутренних войск, никого не пропускала, говоря, что необходима специальная аккредитация, однако как ее получить – также не могли сказать.

Стоит также отметить, что в правительственный квартал также не пропускали "простых смертных". Выстроились многочисленные милицейские кордоны, пропускают только тех, кто проживает здесь или же журналистов, у которых есть аккредитация Верховной Рады.

Между тем, автобусы внутренних войск, блокирующие до сегодняшнего вечера Крещатик со стороны Европейской площади, освободили улицу.

Девять автобусов покинули Крещатик по улицам Трехсвятительской и Грушевского,

Митингующие освистывали автобусы, кричали "Милиция с народом".

Как сообщает издание, в сторону Европейской площади начинают подтягиваться митингующие с Майдана Независимости.

Напомним, 14 декабря на Европейской площади Партия регионов провела митинг "Сохраним Украину" в поддержку нынешней власти и Президента Украины Виктора Януковича.

фото: nbnews.com.ua