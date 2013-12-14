Лидеры оппозиции встретились с сенатором Маккейном

Оппозиционеры призвали правительство США ввести персональные санкции в отношении чиновников, виновных в применении силы.
Лидеры оппозиционных партий УДАРа Виталий Кличко, "Батькивщины" Арсений Яценюк и "Свободы" Олег Тягнибок встретились с американским сенатором-республиканцем Джоном Маккейном.
Как сообщили в пресс - службе УДАРа, во время разговора с сенатором Кличко отметил, что Украина переживает важный исторический момент, который обусловит дальнейшее развитие государства - в сторону демократии или диктатуры, и "именно сейчас государству нужна всевозможная поддержка друзей Украины за рубежом",",
Кличко также подчеркнул, что моральной поддержки недостаточно.
"Нужны действия и давление на правительство, которое бы сделало невозможным применение силы против мирных демонстрантов. Именно поэтому мы призываем правительство США ввести персональные санкции в отношении должностных лиц, виновных в применении силы против мирных демонстрантов", - заявил Кличко.
Лидеры оппозиции выразили надежду, что Джон Маккейн поддержит рассмотрение этого вопроса в Сенате США.
Напомним, ранее сообьщалось, что американские сенаторы республиканец Джон Маккейн и демократ от Коннектикута Крис Мёрфи намерены посетить Киев в выходные.
фото;видео: партии УДАР