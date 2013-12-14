Москаль заявил, что власть готовит провокаторов в форме "Беркута" и поджоги

В Киеве дислоцируется значительная группа молодых людей, среди которых большое количество ранее судимых, или имевших проблемы с правоохранительными органами. Эти люди не идентифицируют себя ни с одной политической силой, не ходят ни на митинги Евромайдана, ни на митинги Партии регионов, их цель – провокации.

Об этом на своем сайте написал народный депутат от "Батькивщины" Геннадий Москаль со ссылкой на свои источники.

По информации источников, в сумках этих молодчиков есть форма работников спецподразделения "Беркут", резиновые дубинки и другие спецсредства, и они готовятся к силовым акциям под видом работников милиции. То, что этим людьми, в ближайшее время, будут устраиваться провокации - очевидно. Не исключено, что речь идет о тех же людях, о которых предупреждал и.о. начальника Киевского главка милиции Валерий Мазан.", - подчеркивает Москаль.

По его словам, он обратился к министру МВД Виталию Захарченко с просьбой подключить все оперативные службы и возможности правоохранительных органов для выявления и обезвреживания этих людей.

"В случае непринятия соответствующих мер реагирования ответственность за дальнейшие последствия будет возложена персонально на Захарченко", - заявляет Москаль.

Кроме того, по его словам, правоохранители будут жечь жилье и автомобили депутатам-регионалам, чтобы подать это, как провокации со стороны митингующих.

"По информации из достоверных источников в силовых структурах, наши доблестные правоохранительные органы планируют провокации - поджог домов (дверей квартир) и автомобилей провластным нардепам, в частности Шуфричу, Лукьянову, Цареву, Чечетову, Ефремову и некоторым другим, а также ряду общественных деятелей, чьи адреса и другие персональные данные были выброшены в открытое информационное пространство", - пишет нардеп.

По его словам, провластные СМИ будут освещать это, как провокации со стороны радикального крыла протестующих.

Напомним, ранее Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что считает недостойным и аморальным привлечение определенных групп людей, которые создают провокации на мирных акциях протеста.

По его мнению, именно такие люди "заводили "Беркут" в ночь на 30 ноября на Евромайдан, когда была разогнана акция, и оттесняли милицию, чтобы спровоцировать на применение силы.