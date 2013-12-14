"Океан Эльзы" выступил для Евромайдана, активисты спели гимн Украины

Сегодня, 14 декабря, на Майдане Независимости состоялся концерт группы "Океан Эльзы" в золотом составе в поддержку активистов Евромайдана.

Группа посвятила концерт, который продолжался около 45 минут, всем, кто пострадал от действий силовиков, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

По словам Святослава Вакарчука, "важные вещи объединяют". За справедливость. Мы не за политику. Мы за людей и их достоинство. Это наша страна. Мы за нее отвечаем. И если нас не слышат, мы пользуемся статьей Конституции: вся власть принадлежит народу", - говорит музыкант.

Также вечером на Майдане Независимости 200 тысяч украинцев исполнили гимн Украины, причем без музыкального сопровождения. Кроме того, многие включили фонарики или мобильные телефоны и в итоге главная площадь страны превратилась в невероятное зрелище.

Напомним, 14 декабря на Европейской площади Партия регионов провела митинг "Сохраним Украину" в поддержку нынешней власти и Президента Украины Виктора Януковича.



А 15 декабря на Майдане Независимости пройдет Четвертое народное вече – День Достоинства.

фото: ЛигаБизнесИнформ; видео: youtube.com