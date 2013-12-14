Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский объявлен в международный розыск в связи с событиями 1 декабря, когда на улице Банковой была предпринята попытка штурма здания Администрации Президента.

Об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска МВД Украины Василий Паскал, сообщает пресс-служба министерства.

"Я уверен, что в ближайшее время местонахождение этого лица будет установлено, и будут приняты соответствующие меры", - сказал он.

"Также у нас есть информация, что отдельные члены организации Корчинского, это 15 человек, проживали у него в офисе, он использовал этих лиц во время проведения наиболее радикально настроенных акций", - добавил Паскал.

Напомним, ранее в милиции заявили, что Корчинский сейчас находится за границей.

Лидер "Братства" был объявлен в розыск 5 декабря - он подозревается в причастности к штурму на Банковой и другим провокациям.

Сам Корчинский заявлял, что одобряет штурм, но сам к этому событию не причастен.