Сенатор США рассказал о санкциях за разгон Евромайдана

В случае, если на рассмотрение Сената США будет представлена резолюция о санкциях против лиц, причастных к насилию в отношении мирных акций в Украине, таких, как разгон Евромайдана, документ "будет одобрен - быстро и единогласно".

Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн в интервью "Украинской правде".



"Резолюция призывает уважать право людей ненасильственным образом выражать свои взгляды. Мы поддержим их усилия в направлении демократии. И если правительство (Украины - ред.) будет и дальше практиковать репрессии, должны быть рассмотрены санкции против лиц и организаций, которые виновны в преступлениях против человечности, которые нарушают права человека", - сказал политик, являющийся одним из авторов резолюции, представленной на рассмотрение Сената США.

Говоря о том, какие шансы на одобрение имеет резолюция, он заверил: "Она будет одобрена - быстро и единогласно".

Напомним, после штурма Евромайдана в ночь на 11 декабря США жестко раскритиковали Украину - госсекретарь Джон Керри заявил, что такие действия вызывают отврещение.

В субботу, 14 декабря, генпрокурор Виктор Пшонка назвал подозреваемых в жестоком разгоне Евромайдана ночью 30 ноября.

Это заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, глава КГГА Александр Попов, начальник киевской милиции Валерий Коряк и заместитель начальника столичной милиции Петр Федчук.

Попов и Сивкович уже отстранены от своих должностей указами президента Виктора Януковича.