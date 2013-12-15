Опубликованы протоколы допросов Попова и других подозреваемых в разгоне Евромайдана

В Сети появились протоколы допросов главы КГГА Александра Попова, заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича (оба уже отстранены от своих должностей) и начальника столичной милиции Валерия Коряка, подозреваемых в разгоне Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября.

Документы (которые можно увидеть вверху статьи) публикует "Главком". Отметим, что во время допросов Попов, Сивкович и Коряк находились в статусе свидетелей, а не подозреваемых. Документы же, по данным издания, появились на форумах некоторых Интернет-СМИ и на файлообменниках.

Из обнародованных документов, в частности, можно сделать вывод о том, что Попов, подчинявшийся во время разгона Сивковичу, получил распоряжение выполнять его указания от секретаря СНБО Андрея Клюева.

Также документы свидетельствуют, что глава МВД Виталий Захарченко узнал о ночном разгоне в 7 утра и, таким образом, не отдавал приказа об атаке Евромайдана.

В то же время, по словам Коряка, он получил от Захарченко устное распоряжение следовать инструкциям Сивковича.

Напомним, о том, что подозреваемыми в разгоне Евромайдана являются Попов, Сивкович, Коряк и заместитель начальника киевской милиции Петр Федчук, 14 декабря сообщил генпрокурор Виктор Пшонка.

ГПУ рекомендовала применить к чиновникам меру пресечения в виде домашнего ареста - суд должен состояться на следующей неделе. Новые подробности дела о разгоне Евромайдана читайте здесь.