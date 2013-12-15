Ночь на Евромайдане: после концерта "Океана Эльзы" провокаций не было

25-я ночь Евромайдана в Киеве прошла спокойно, хотя с вечера активисты получили информацию о готовящемся штурме. Их предупредили о возможных провокациях с участием сотен бойцов спецподразделения "Альфа" и спецназа внутренних войск ближе к утру.

Всю ночь на Майдане находились не менее 7-8 тысяч человек.

Хоть Майдан и провел эту ночь в готовности отразить любое нападение, но внешне жизнь активистов Евромайдана шла в спокойном русле: традиционно пели гимн, молились и слушали музыку.

А настроение было особенно хорошим после необычайного концерта "золотого" состава "Океана Эльзы".

Фото, видео: facebook.com