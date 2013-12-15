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Ночь на Евромайдане: после концерта "Океана Эльзы" провокаций не было Facebook.com
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Ночь на Евромайдане: после концерта "Океана Эльзы" провокаций не было Facebook.com
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Золотой состав "Океана Эльзы": снова вместе Facebook.com
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Ночь на Евромайдане: после концерта "Океана Эльзы" провокаций не было Facebook.com
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Ночь на Евромайдане: после концерта "Океана Эльзы" провокаций не было Facebook.com
25-я ночь Евромайдана в Киеве прошла спокойно, хотя с вечера активисты получили информацию о готовящемся штурме. Их предупредили о возможных провокациях с участием сотен бойцов спецподразделения "Альфа" и спецназа внутренних войск ближе к утру.
Всю ночь на Майдане находились не менее 7-8 тысяч человек.
Хоть Майдан и провел эту ночь в готовности отразить любое нападение, но внешне жизнь активистов Евромайдана шла в спокойном русле: традиционно пели гимн, молились и слушали музыку.
А настроение было особенно хорошим после необычайного концерта "золотого" состава "Океана Эльзы".
Фото, видео: facebook.com