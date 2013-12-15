Оппозиция придумала, как переизбрать Президента и Раду

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк рассказал, что у оппозиция есть план "Б" относительно того, как провести досрочные президентские и парламентские выборы.

Об этом он заявил в интервью BBC Украина.

"Мы вернемся к старой Конституции Украины, которая является не президентской, а парламентско-президентской республикой, и в этом случае, если мы сможем вернуть былую Конституцию, мы сможем провести президентские выборы на пять месяцев раньше", – cказал он.

В то же время оппозиционер осознает, что реализовать план будет непросто.

"Итак, план существует, единственный вопрос заключается в том, как его реализовать. И это довольно сложная задача", – констатировал он.

В этом контексте Яценюк подчеркнул, что своими действиями оппозиция предотвратила военный переворот в стране.

"Мы сумели не допустить военного переворота и введения чрезвычайного положения, ввести которое стремился Янукович. Ведь мы были уверены, что до 17 декабря, когда Янукович должен отбыть в Москву, Президент и его Администрация попытаются ввести в стране военное положение и даже арестовать лидеров оппозиции", – отметил Яценюк.

Политик подчеркнул, что этот сценарий удалось отсрочить благодаря встрече с Президентом Януковичем на круглом столе во Дворце "Украина" 13 декабря.

Как ранее писал "Главред", 14 декабря лидеры оппозиционных партий встретились с американским сенатором-республиканцем Джоном Маккейном.

Во время разговора с сенатором Виталий Кличко отметил, что Украина переживает важный исторический момент, который обусловит дальнейшее развитие государства – в сторону демократии или диктатуры, и "именно сейчас государству нужна всевозможная поддержка друзей Украины за рубежом".