Сегодня в Украине – день повторных выборов в Раду

15 декабря 2013, 07:59

На пяти "проблемных" избирательных округах изберут нардепов-мажоритарников.

В 5 мажоритарных округах 15 декабря пройдут повторные выборы депутатов в Верховную Раду Украины.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины всего на округах было зарегистрировано 210 кандидатов, однако 59 человек отказались баллотироваться. Таким образом, сегодня на депутатский мандат претендует 151 кандидат. Повторные выборы депутатов в парламент пройдут в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197(Канев, Черкасская область), №223 (Шевченковский район Киева).

Напомним, Верховная Рада назначила повторные выборы в этих проблемных округах в связи с тем, что по итогам парламентских выборов 2012 года Центральная избирательная комиссия признала невозможным установить результаты из-за большого количества нарушений.

 Оппозиция сразу же после объявления повторных выборов выдвинула во всех округах тех же кандидатов, что и в 2012 году, поскольку считает, что они тогда победили, но победа у них была украдена. В частности, ВО "Батькивщина" на съезде выдвинула Виктора Романюка в 94-м округе, Аркадия Корнацкого – в 132-м, Николая Булатецкого – в 194-м и Леонида Даценко – в 197-м; ВО "Свобода" - Юрия Левченко в 223-м.

 Однако, на округе №94 кандидата от оппозиции Романюк сняли с регистрации по решению суда в связи с нарушением нормы закона о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет: после парламентских выборов 2012 года он был вынужден выехать за пределы страны из-за возбужденного против него уголовного дела.

Оппозиция приняла решение поддержать в этом округе кандидата от Радикальной партии Андрея Лозового, но основная борьба в этом округе развернется между провластным кандидатом Русланом Бадаевым и бывшим народным депутатом Юрием Кармазинным.

Партия регионов официально не выдвигала своих кандидатов: провластные кандидаты баллотируются как самовыдвиженцы.

Самый длинный избирательный бюллетень будет на избирательном округе №223 в Шевченковском районе Киева. На этом участке представлять народные интересы в Верховной Раде желают 70 человек.

Представители ЦИК заверили, что проведена вся подготовительную работу для того, что бы сегодня люди пришли на свои избирательные участки и сделали свой выбор.

Замглавы ЦИК выразил надежду, что, по итогам выборов, которые состоятся 15 декабря, данные 5 округов не окажутся вновь проблемными.

Как ранее пмсал "Главред", оппозиционные партии "Батькивщина", УДАР и "Свобода" решили поддержать единых кандидатов на двух их пяти одномандатных округов – №94 в Обухове, и №223 в Шевченковском районе Киева.

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