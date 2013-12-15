Сегодня на Евромайдане пройдет Народное вече – День Достоинства

В Киеве на Майдане Независимости в воскресенье, 15 декабря, в 12:00 киевский Евромайдан проведет Четвертое народное вече – День Достоинства.

"Мы призываем и приглашает киевлян и всех украинцев приехать в воскресенье на 12.00 на наше Народное вече под названием "День Достоинства", – говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины".

Напомним, в это же время в Мариинском парке столицы, у стен Верховной Рады будет проходить митинг сторонников Партии регионов в поддержку властей, который эта политическая сила объявила бессрочным.

Как ранее писал Главред, решение о проведении Дня Достоинства было принято 12 декабря.

"Основной вопрос повестки дня Народного вече, которое мы называем День достоинства, - не дать возможности Виктору Януковичу подписать соглашение о вступлении Украины в Таможенный союз" – заявил Арсений Яценюк со сцены Евромайдана, сообщая об этой акции.

В последние недели в Киеве уже прошли три Народных вече, в частности, против остановки евроинтеграции Украины и произвола милиции, разогнавшей Евромайдан.