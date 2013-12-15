Пшонка рассказал, когда будут судить Попова и Сивковича

В начале недели суд примет решение о мере пресечения для подозреваемых в разгоне Евромайдана.
Уже в понедельники или вторник суд примет решение об избрании меры пресечения для председателя КГГА Александра Попова, зампреда СНБО Владимира Сивковича, руководителя киевской милиции Валерия Коряка и его заместитель, которым 14 декабря было выдвинуто подозрение в организации силового разгона Евромайдана 30 ноября.
Об этом вчера заявил генеральный прокурор Виктор Пшонка, сообщает ТСН.
Генпрокурор сообщил, что согласно предварительному расследованию ГРУ, именно Попов и Сивкович той ночью морально давили на руководителя киевской милиции, чтобы "Беркут" применил силу против мирных митингующих.
"Это давление зафиксировано, все они допрошены. С ними проведены все следственные действия", - подчеркнул генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.
"Сегодня им сообщено о подозрении. Я думаю, что в понедельник или вторник будет суд по мере пресечения", – рассказал Пшонка.
В то же время, ни один из подозреваемых в причастности к разгону Евромайдана 30 ноября комментировать обвинения не согласился.
Как ранее писал "Главред", Президент Янукович уже отстранил Попова и Сивковича от занимаемых должностей.
На допросе в Генпрокуратуре Попов заявил, что разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября произошел после того, как секретарь СНБО Андрей Клюев потребовал немедленно установить елку.
Напомним, в качестве меры пресечения прокуратура предлагает для этих чиновников домашний арест.
Видео: ТСН.