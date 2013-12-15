Пшонка рассказал, когда будут судить Попова и Сивковича

Уже в понедельники или вторник суд примет решение об избрании меры пресечения для председателя КГГА Александра Попова, зампреда СНБО Владимира Сивковича, руководителя киевской милиции Валерия Коряка и его заместитель, которым 14 декабря было выдвинуто подозрение в организации силового разгона Евромайдана 30 ноября.

Об этом вчера заявил генеральный прокурор Виктор Пшонка, сообщает ТСН.

Генпрокурор сообщил, что согласно предварительному расследованию ГРУ, именно Попов и Сивкович той ночью морально давили на руководителя киевской милиции, чтобы "Беркут" применил силу против мирных митингующих.

"Это давление зафиксировано, все они допрошены. С ними проведены все следственные действия", - подчеркнул генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

"Сегодня им сообщено о подозрении. Я думаю, что в понедельник или вторник будет суд по мере пресечения", – рассказал Пшонка.

В то же время, ни один из подозреваемых в причастности к разгону Евромайдана 30 ноября комментировать обвинения не согласился.

Как ранее писал "Главред", Президент Янукович уже отстранил Попова и Сивковича от занимаемых должностей.

На допросе в Генпрокуратуре Попов заявил, что разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября произошел после того, как секретарь СНБО Андрей Клюев потребовал немедленно установить елку.

Напомним, в качестве меры пресечения прокуратура предлагает для этих чиновников домашний арест.

Видео: ТСН.