День выборов в Раду: нардепов и журналистов милиция не пускает в ОИК

Утром 15 декабря, в день повторных выборов в Верховную Раду Украины, в помещение 223- й окружной избирательной комиссии, которое находится на улице Щербакова в Киеве, не пропускали народных депутатов и журналистов.

"День начался с того, что прессу не пускали в ОИК. С" боями "пропустили народного депутата Ирину Сех. Прессу запустили только после того, как пришел Андрей Ильенко и объяснил милиции, что они нарушают закон", – написал Александр Аронец на своей странице в Facebook.

Как сообщила пресс-служба Ирины Сех, руководил процессом заместитель начальника Шевченковского райотдела милиции города Киева.

"Это нарушение Конституции и законов", – заявила народный депутат.

Как ранее писал "Главред", 15 декабря пройдут повторные выборы депутатов в Верховную Раду Украины в пяти мажоритарных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197(Канев, Черкасская область), №223 (Шевченковский район Киева).

Напомним, Верховная Рада назначила повторные выборы в этих проблемных округах в связи с тем, что по итогам парламентских выборов 2012 года Центральная избирательная комиссия признала невозможным установить результаты из-за большого количества нарушений.

Фото: facebook/oleksandr.aronets