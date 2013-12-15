Сивкович рассказал, кто из оппозиции обращался к нему за помощью перед разгоном Евромайдана

15 декабря 2013, 09:55

Сивкович говорит, что к нему обращается "большинство оппозиционных депутатов в случае возникновения у них проблем".

Заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович

Заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович заявил, что к нему обращается большинство оппозиционных депутатов в случае возникновения у них проблем.

Об этом он заявил во время допроса в Генпрокуратуре, о чем свидетельствуют соответствующие протоколы, передает ТСН.

Сивкович также рассказал, как в день перед разгоном Евромайдана, 29 ноября, ему звонили депутаты от оппозиции и просили разрешения завести агитационные автобусы на середину Майдана Независимости.

По его словам, к нему обращается "большинство оппозиционных депутатов в случае возникновения у них проблем".

По словам начальника столичной милиции Валерия Коряка, он распорядился не пропускать эти автобусы после того, как такое указание дал ему Сивкович.

Сам Сивкович подтвердил этот факт, заметив, что к нему звонили депутаты от "Батькивщины" Княжицкий и Мартыненко.

"Мне звонили представители блока БЮТ, а именно депутаты Княжицкий и Мартыненко, и хотели завести эти автобусы на середину Майдана Независимости. В связи с тем, что общественная акция была студенческая и не имела политической окраски, я посоветовал Коряку не запускать эти автобусы на Майдан, а поставить их где-то возле Дома Профсоюзов", - сообщил Сивкович на допросе.

Отвечая на вопрос, почему депутаты обратились именно к нему, он отметил, что это бывает часто.

"Ко мне обращается большинство оппозиционных депутатов в случае возникновения у них каких-либо проблем", - заявил Сивкович.

Также Сивкович заявил, что он имел полномочия по недопущению на Евромайдане ЧП.

"У меня были полномочия по недопущению на Майдане чрезвычайных происшествий. Если бы агитационные автобусы заехали на Майдан, где были неполитизированные студенты, то мог бы возникнуть конфликт, что привело бы к нарушениям общественного порядка", - говорит Сивкович.

Напомним, в Сети появились протоколы допросов главы КГГА Александра Попова, заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которые уже отстранены от своих должностей, и начальника столичной милиции Валерия Коряка, подозреваемых в разгоне Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября.

Как сообщал ранее "Главред", 14 декабря Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также, Президент Виктор Янукович отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.

Новые подробности дела о разгоне Евромайдана читайте здесь.

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