На Евромайдан едет еще один американский сенатор

Глава европейского комитета в Сенате США, один из авторов поданного в Сенат США проекта резолюции по ситуации в Украине, демократ Кристофер Мерфи намерен 15 декабря посетить Киев.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, информирует Интерфакс-Украина.

"Завтра я буду в Киеве, чтобы поддержать украинский народ на Евромайдане", – написал он в вечером 14 декабря.

Напомним, Кристофер Мерфи и сенатор от штата Иллинойс Ричард Дурбин являются авторами проекта резолюции по Украине, предполагающей, кроме прочего, введение санкций против представителей украинской власти в случае силового сценария развития событий на Евромайдане, которая появилась в Сенате США 13 декабря.

"В случае повторного применения властью насилия против мирных демонстрантов, президент США и Конгресс будут вынуждены рассмотреть вопрос о введении персональных санкций, включая визовые ограничения и заморозку активов, против лиц, ответственных за организацию и исполнение сценария жестокого разгона митингующих", – прокомментировал Мерфи ситуацию в одном из интервью для западных СМИ.

Как ранее писал "Главред", в проекте резолюции отмечается, что Сенат поддерживает украинский народ в его праве определять независимое и демократическое будущее для своей страны.

Кроме того, в проекте содержится призыв к лидерам США и Евросоюза объединить усилия преодоления текущего кризиса в Украине мирным и демократическим путем, что будет способствовать дальнейшей евроинтеграции Украины.

Проект резолюции содержит призыв к митингующим, членам оппозиции и гражданскому обществу Украины продолжать мирные акции протеста без применения силы и начать процесс общенационального примирения.

Также в проекте резолюции содержится призыв к правительству Украины в дальнейшем воздержаться от применения силы или жестоких действий против мирных митингующих и уважать международно-признанные права граждан Украины, а особенно право на свободу слова и собрание.

В случае принятия проекта резолюции Сенат США осудит решение украинских властей применить насилие против мирных демонстрантов 30 ноября, 1 и 11 декабря, и потребует немедленно привлечь всех виновных к ответственности и немедленно освободить всех задержанных невиновных активистов.

Напомним, 14 декабря сенатор-республиканец Джон МакКейн встретился в Киеве с главой МИД Украины Леонидом Кожарой и лидерами оппозиции – Арсением Яценюком, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком.