День выборов в Раду: все избирательные участки открылись вовремя

По данным председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, практически все избирательные участки в пяти округах, на которых 15 декабря проходят повторные выборы народных депутатов, открылись вовремя.

"По оперативной информации, полученной Центральной избирательной комиссией от окружных комиссий всех 5 округов, где сегодня проводятся повторные выборы народных депутатов Украины, на всех 648 избирательных участках, созданных в этих округах, голосование началось в 8 часов утра, как и предусмотрено законом о выборах", – сообщил глава ЦИК агентству Интерфакс-Украина.

По словам Охендовского, отдельные задержки с началом голосования были единичными, исчислялись лишь несколькими минутами и носили технический характер.

"Очевидно, что такие задержи не будут иметь существенного значения для процедуры голосования в целом", – заверил он и подчеркнул, что все участковые избирательные комиссии на данный момент работают в соответствии с законом, обеспечивая голосование избирателей.

"Информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях на избирательных участках в ЦИК не поступало", – сообщил председатель Ценризбиркома.

"Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы голосование прошло спокойно и организованно, а подсчёт голосов и установление итогов голосования в округах были проведены согласно требованиям закона. Голос каждого избирателя должен быть учтён так, как он был отдан в бюллетене", – заверил он.

Как ранее писал "Главред", утром 15 декабря в помещение 223- й окружной избирательной комиссии, которое находится на улице Щербакова в Киеве, не пропускали народных депутатов и журналистов.

Напомним, 15 декабря пройдут повторные выборы депутатов в Верховную Раду Украины в пяти мажоритарных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197(Канев, Черкасская область), №223 (Шевченковский район Киева).

Верховная Рада назначила повторные выборы в этих проблемных округах в связи с тем, что по итогам парламентских выборов 2012 года Центральная избирательная комиссия признала невозможным установить результаты из-за большого количества нарушений.