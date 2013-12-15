День выборов в Раду: на избирательных участках зафиксированы первые нарушения

На избирательных участках зафиксированы первые нарушения.

Наблюдатели гражданской сети "ОПОРА" зафиксировали на округе №223 в 8:30 на УИК № 801003 неправильное опломбирование избирательных урн. После многочисленных замечаний наблюдателей нарушение было устранено, сообщается на сайте организации.

При открытии же сейфа наблюдателя "ОПОРЫ" принудительно вывели из зала.

На УИК № 800996 голосование началось с опозданием на 20 мин, а на УИК № 800972 участок открылась с опозданием на 13 минут.

В 194 округе на участке № 911094, что на улице Кавказской, 229, наблюдателями было зафиксировано, как члены участковой комиссии выдавали бюллетени избирателям без паспортов. На замечания наблюдателей "ОПОРЫ", председатель участковой комиссии сообщила, что такой факт на участке признано и она довела до сведения членов, что это нарушение. По ее словам, будет составлен соответствующий акт.

На Киевщине в городе Обухове на 94-м округе задержали правонарушителя, которого подозревают в подкупе голосов избирателей.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в Украине проходит голосование на выборах депутатов Верховной Рады в №94, 132, 194, 197 и 223 округах.

Верховная Рада назначила повторные выборы в этих проблемных округах в связи с тем, что по итогам парламентских выборов 2012 года Центральная избирательная комиссия признала невозможным установить результаты из-за большого количества нарушений.