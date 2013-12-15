На Евромайдане уже собралось около 100 тысяч митингующих

Сегодня, 15 декабря, в Киеве по состоянию на 10.00 на Майдане Независмости находятся около 100 000 человек.

Во время Народного вече "День гідності", которое начнется в 12.00 ожидаются выступления лидеров оппозиционных партий, общественных деятелей, зарубежных гостей, в частности, американских сенаторов Джона Маккейна и Криса Мерфи, пишут Вести.

По информации УНИАН, люди стоят не только непосредственно на Майдане, но и на обзорной площадке ТРЦ "Глобус" и возле Октябрьского дворца.

Многие митингующие держат флаги Украины с написанными на них названиями населенных пунктов, откуда они приехали.

Ситуация на Майдане спокойная, многие люди танцуют.

Центральные станции столичного метрополитена работают на вход и выход.

На Европейской площади, где накануне состоялся митинг сторонников власти, пока ничего не происходит, сцена демонтирована.

Все митингующие регионалов собрались сейчас в Мариинском парке возле Верховной Рады.

Напомним, Партия регионов объявила митинг "Сохраним Украину" бессрочным.



Как ранее писал Главред, решение о проведении Дня Достоинства было принято 12 декабря. В последние недели в Киеве уже прошли три Народных вече.