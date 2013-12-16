Довыборы в Раду на проблемных округах: главные подробности

В воскресенье, 15 декабря, в пяти мажоритарных округах состоялись повторные выборы депутатов Верховной Рады Украины.

Избиратели голосовали в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197(Канев, Черкасская область), №223 (Шевченковский район Киева). Явка на выборах, по данным ЦИК, составила 48,39%.

Уже обработаны 100% бюллетеней, Центризбирком назвал победителей голосования.

В округе №94 победил самовыдвиженец Руслан Бадаев - 58,25% голосов. Второе место занял представитель Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой - 21,91%.



В округе №132, по подсчетам, больше всего голосов набрал губернатор Николаевщины Николай Круглов - 47,85%. На втором месте - оппозиционер Аркадий Корнацкий (45,31%).



В округе №194 победил "поющий ректор" Михаил Поплавский - 53,54%, второе место занял представитель "Батькивщины" Николай Булатецкий (35,87%).



На округе №197 выборы выиграл представитель "Батькивщины" Леонид Даценко (63,51%), на втором месте - самовыдвиженец Сергей Чернонопиский (23,30%).



Наконец, на округе №223 победил Виктор Пилипишин (44,89% голосов), обогнавший свободовца Юрия Левченко (40,58%).

Комитет избирателей уже заявил о подкупе на перевыборах, однако ЦИК утверждает, все в порядке. При этом оба органа сошлись на мнении, что перевыборы были легитимными.

Между тем, оппозиция заявляет, что довыборы в Раду в четырех из пяти округов были сфальсифицированы. В связи с этим, они отказываются признавать результаты выборов.

По словам народного депутата Руслана Князевича, единственный округ, где удалось обеспечить честный подсчет голосов - это округ 197, где побеждает кандидат от "Батькивщины" Леонид Даценко.

Заявил о намерении обжаловать результаты и Аркадий Корнацкий.

После закрытия избирательных участков были обнародованы результаты первого экзит-пола. Интересно, что по его данным, на большей части округов побеждали оппозиционеры.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины всего на округах было зарегистрировано 210 кандидатов, однако 59 человек отказались баллотироваться. В результате участие в выборах принял 151 кандидат.

За ходом избирательного процесса следили 6148 официальных наблюдателей от кандидатов, 2962 наблюдателя от 14 общественных организаций и 385 международных наблюдателей (общественных и государственных)..

Стоит отметить, что многие наблюдатели еще в день голосования говорили о нарушениях избирательного процесса:

На округе №223 в Киеве наблюдателями ОПОРы были зафиксированы нарушения - на УИК № 801003 были неправильно опломбированы избирательные урны.

На УИК № 800996 голосование началось с опозданием на 20 мин, а на УИК № 800972 участок открылась с опозданием на 13 минут.

В 194 округе на участке № 911094, что на улице Кавказской, 229, наблюдателями было зафиксировано, как члены участковой комиссии выдавали бюллетени избирателям без паспортов.

На Киевщине, в городе Обухове, на 94-м округе задержали правонарушителя, которого подозревают в подкупе голосов избирателей.

В избирательном округе №94 активисты гражданской сети "ОПОРА" зафиксировали "карусель", однако милиция тут же заявила, что никаких нарушений не обнаружено.

Также в помещение 223- й окружной избирательной комиссии, которое находится на улице Щербакова в Киеве, не пропускали народных депутатов и журналистов.

Позже в этом же округе, на избирательном участке в госпитале Главного управления МВД обнаружили длинную очередь желавших проголосовать молодых крепких мужчин, которые выглядели совершенно здоровыми. И это при том, что изначально в округе зарегистрировано 292 избирателя.

О нарушениях в ходе довыборов заявили оппозиционеры из "Батькивщины", а также наблюдатели ОПОРы и КИУ - больше читайте здесь.

По словам заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры, в избирательную комиссию не поступало никаких жалоб по поводу подкупа избирателей.

Тем не менее, уже после закрытия участков милиция в Обухове заявила, что открыла уголовное производство по нарушениям на выборах и рассказала о 30 обращениях граждан.

В то же время, оппозиционер Юрий Кармазин, который также баллотировался в этом округе, рассказал, что наблюдатели зафиксировали 700 нарушений.

Кроме того, оппозиционеры заявили о возможности признания недействительными выборов в Черкассах - на 194 округе участие представителей оппозиции в подсчете голосов на трети участков оказалось невозможным.

Видео: "Украинская правда"