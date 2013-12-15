Довыборы в Раду: подозрительная явка в госпитале и угрозы членам участковых комиссий

В Киеве на проблемном округе №223 продолжают фиксировать нарушения на довыборах в Верховную Раду.

По данным пресс-службы ВО "Свобода" на избирательном участке по улице Платона Майбороды, 11 (госпиталь Главного управления МВД. – Ред.) стоит большая очередь. В ней – исключительно молодые крепкие мужчины, которые выглядят совершенно здоровыми. И это при том, что изначально в округе зарегистрировано 292 избирателя.

Об этом сообщил нардеп-свободовец, Святослав Ханенко.

В политсиле также отметили, что руководству четырех участковых избирательных комиссий округа начали угрожать.

"Члены комиссий сообщили, что на участках 800010, 800011, 800012, 800018 председателям, заместителям председателей и секретарям поступили СМС-сообщения с угрозами. В них написано: "Мы знаем о вас все. Если будете фальсифицировать – будет реакция". Сообщения начали поступать с 8 утра", – пишет пресс-служба "Свободы".

Как ранее писал "Главред", утром 15 декабря в помещение 223- й окружной избирательной комиссии, которое находится на улице Щербакова в Киеве, не пропускали народных депутатов и журналистов.

Напомним, 15 декабря проходят повторные выборы депутатов в Верховную Раду Украины в пяти мажоритарных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197(Канев, Черкасская область), №223 (Шевченковский район Киева).

Верховная Рада назначила повторные выборы в этих проблемных округах в связи с тем, что по итогам парламентских выборов 2012 года Центральная избирательная комиссия признала невозможным установить результаты из-за большого количества нарушений.