Оппозиция требует от СБУ охрану для Попова и Коряка

Генпрокуратура и Служба безопасности Украины должны обеспечить круглосуточную охрану главе КГГА Александру Попову, отстраненному от должности начальнику киевской милиции Валерию Коряку и замначальника киевской милиции Петру Федчуку.

"Мы считаем, что на сегодняшний день лицам, которые привлечены к ответственности, а именно генералу Коряку, бывшему главе Киевской городской государственной администрации Александру Попову, заместителю генерала Коряка, угрожает огромная опасность. Мы помним случай с Кравченко (экс-глава МВД Юрий Кравченко, в марте 2005г. был обнаружен мертвым с двумя огнестрельными ранениями в голову; по официальной информации, покончил жизнь самоубийством – ИФ)", – заявил нардеп-ударовец Виктор Чумак на брифинге 15 декабря.

"Мы требуем от Генеральной прокуратуры, СБУ обеспечить круглосуточную охрану этих людей", – подчеркнул он.

Как ранее писал "Главред", 14 декабря сотрудники Генпрокуратуры Украины вручили уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости, заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, главе КГГА Александру Попову, на то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Уже в понедельники или вторник суд примет решение об избрании для них меры пресечения.

Напомним, на допросе в Генпрокуратуре Попов заявил, что разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября произошел после того, как секретарь СНБО Андрей Клюев потребовал немедленно установить елку.