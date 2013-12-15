Экс-советник Путина не исключает "провокаций спецслужб и раскола Украины"

Антиукраинская кампания России напоминает абхазский и южноосетинский сценарий в Грузии.

Об этом заявил российский экономист, бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, пишет Эхо Москвы.

По его мнению, действующий Президент Украины Виктор Янукович "все больше напоминает Шеварнадзе на излете своего президентства".

Бывший советник считает, что "нельзя исключить и классических провокаций спецслужб – того, что в ближайшее время в Украине могут раздаться непонятные выстрелы, произойти неясного происхождения взрывы, пропасть одни граждане, обнаружиться погибшими другие".

По его словам, в рамках ведущейся антиукраинской войны сейчас разворачивается грандиозная битва за Киев.

"Чем более жестким будет противостояние участвующих в ней украинских сторон, чем больше в ней будет высказано взаимных обвинений и оскорблений, чем больше прольется крови – и виртуальной и, не исключено, реальной, тем легче будет авторам и исполнителям антиукраинско-антиевропейской войны отделить, оторвать, изолировать захваченный плацдарм от остальной страны, осуществить, так сказать, "тектонический раскол" Украины, тем легче будет ее "подвесить" на долговременный крючок искусно спровоцированного внутриукраинского конфликта", - говорит экономист.

Напомним, 14 декабря лидер фракции ВО "Батькивщина" Арсений Яценюк призвал руководство России не вмешиваться во внутренние дела Украины.

Ранее, министра иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал истерикой реакцию Запада на решение Киева по Соглашению об ассоциации и уверен, что Евромайдан в Киеве срежиссировали западные государства.