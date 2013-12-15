Европа остановила работу над Соглашением об ассоциации с Украиной

Европейский Союз приостанавливает работу над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной.



Об этом написал комиссар по расширению ЕС и европейской политике соседства Штефан Фюле в своем Твиттере, сообщает УНИАН.

Причина такого решения, по словам политика, - заявления украинских Президента и чиновников, которые "не отвечают реалиям".

"Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе (во время визита украинской делегации 12 декабря - ред.) и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой верности подписанию (соглашения). Работа приостановлена, ответа не получил", - написал Фюле.

Напомним, украинская власть продолжает критиковать Соглашение об ассоциации, говоря о приостановке евроинтеграции Украины.

Так, в пятницу, 13 декабря, премьер Николай Азаров снова раскритиковал текст Соглашения об ассоциации, как невыгодный для Украины.



А выступая перед сторонниками ПР на Европейской площади на митинге 14 декабря, Азаров заявил, что для получения безвизового режима с ЕС Украина должна легализовать однополые браки.



В то же время, Президент Виктор Янукович заявил, что чиновники, работавшие над текстом Соглашения, должны быть уволены.