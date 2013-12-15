На Майдане сотни тысяч людей собрались на Народное вече: опубликовано видео

На Четвертое народное вече – День Достоинства – на Майдане Независимости в центре Киева собрались не менее двухсот тысяч участников.

Люди полностью заполнили Майдан Независимости, ул.Крещатик, Институтскую, часть ул.Городецкого, а также другие прилегающие улицы в центре Киева, сообщает УНИАН.

В то же время столичной милиции заявляют, что в митингах в Киеве принимает участие около 35 тысяч человек.

Митингующие держат символику оппозиционных политсил и флаги Украины, периодически скандируют "Слава Україні! Героям слава!"

Вече началось с общей молитвы и исполнения Гимна Украины.

На сцену вышли представители УГКЦ, УПЦ КП, УПЦ МП, Римо-католической церкви, сообщает ЛІГАБізнесІнформ. Епископ Симферопольский и Крымский Климент передал благословение патриарха Филарета.

После на митинге начали выступать лидеры оппозиции, общественные деятели.

Как ранее писал "Главред", в это же время в Мариинском парке идет бессрочная акция сторонников Партии регионов в поддержку политики власти. Перед митингующими выступили депутаты от Партии регионов Михаил Чечетов и Нестор Шуфрич.

Фото: Украинская правда; видео: ЛигаБизнесИнформ