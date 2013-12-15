Митинг регионалов под Радой: "Евромайдановцы - собачки, лающие за американские деньги"

В Мариинском парке возле Верховной Рады начался митинг сторонников Партии регионов в поддержку курса Президента Украины.

Митинг начался с выступлений народных депутатов от Партии регионов Михаила Чечетова и Нестора Шуфрича, пишет Интерфакс-Украина.

Чечетов в своем выступлении осудил действия противников действующей власти по захвату административных зданий, столкновения с правоохранителями и дестабилизации ситуации в стране.

Он поблагодарил собравшихся за поддержку курса Президента Виктора Януковича, которые, по его словам, направлены на "построение Европы в Украине".

В свою очередь Шуфрич отметил, что заявления участников Евромайдана о возможных провокациях в ходе митингов в субботу не подтвердились.

"Мы специально ушли с Европейской площади, чтобы не допустить никаких провокаций", - подчеркнул в этой связи он.

Политик также указал, что собравшиеся в Мариинском парке с уважением относятся к собравшимся на Майдане Независимости. Он призвал собравшихся "стоять до конца".

Как заявил лидер Всеукраинской общественной организации "Общевоинский союз Украины" Олег Калашников, "мы требуем, чтобы к ответственности были привлечены все, кто поднял руку на сотрудников правоохранительных органов, захватывал госздания, громил коммунальную собственность, призывал к захвату государственной власти, в том числе и народные депутаты".

Он подчеркнул, что сторонники Партии регионов проводят акцию "как европейцы и требуют, чтобы на Евромайдане тоже вели себя по-европейски".

Выступающие подчеркивали, что митинг – это бессрочная гражданская акция в поддержку стратегического курса Президента Украины Виктора Януковича до тех пор, пока не будет стабилизации в стране.

Между тем, Вадим Колесниченко недоволен украинскими властями, которые не отреагировали на создание экстремистских организаций в Украине, сообщает Gazeta.ua.

По его словам, в Севастополе на запасных путях стоит бронепоезд, который в любой момент готов выехать в Киев для наведения порядка.

Также он сообщил, что по Майдану Независимости представитель американского Госдепа ходила и раздавала деньги участникам.

"Когда американская чиновница привезла деньги в дипломатической почте, чтобы подогреть этот майдан, пришла туда демонстративно, как ручных собачек, с рук, кормила и они блеяли, лаяли, чтобы показать верность американским идеалам, за которые они там стоят. Большая часть людей на Майдане Независимости собрались за американские деньги, чтобы представлять их и европейские интересы в нашем государстве. Счастье, что таких предателей не так много. Такие же были 40- е годы, когда сторонники Гитлера хотели решить свои вопросы, убивая налево и направо, украинцев и россиян, евреев, всех тех, кто не соглашался с их философией", - сказал Колесниченко.

Выступления со сцены депутатов, активистов и представителей регионов перемежаются фонограммами патриотических песен.

На сцене перед верховной Радой митингующих развлекает тенор Владимир Гришко.

В настоящее время под сценой возле здания Верховной Рады находятся несколько тысяч человек. Кроме этого, сторонники власти рассредоточены по Мариинскому парку. Они стоят группами по несколько десятков человек, общаются, едят и пытаются согреться.

Обстановка спокойная, правопорядок обеспечивают несколько десятков правоохранителей, которые рассредоточены по периметру места проведения акции.

За металлическим забором, ограждающим здание парламента, находятся сотрудники спецподразделения "Беркут", которые не приведены в боевую готовность.