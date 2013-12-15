Американский сенатор Маккейн встретился с секретарем СНБО Клюевым

Американский сенатор - республиканец Джон Маккейн, который сейчас находится с визитом в Украине, встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Андреем Клюевым.

Встреча, которая проходила в здании СНБО, длилась 40 минут. Детали разговора неизвестны, пишет ZN.UA.

Напомним, ранее Главред сообщал о подробностях допроса лавы КГГА Александра Попова, начальника киевской милиции Валерия Коряка и заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича по поводу событий на Майдане Независимости в ночь 30 ноября.

По данным источника, на допросе Попов сообщил, что выполнял распоряжения секретаря СНБО Андрея Клюева. Коряк заявил, что куратором операции был Сивкович. Сивкович, в свою очередь, фамилию Клюева во время допроса ни разу не назвал.

Позже СМИ опубликовали часть протоколов допросов. Документы свидетельствуют о том, что Сивкович выполнял указания секретаря СНБО.

Также напомним, 14 декабря, сенатор США Джон Маккейн прибыл в Киев. Он наблюдал за тем, что происходит на Евромайдане из Дома профсоюзов. Он даже снял на телефон видео Евромайдана, который светился тысячами огоньков.

Также с сенатором встретились лидеры оппозиционных партий УДАРа Виталий Кличко, "Батькивщины" Арсений Яценюк и "Свободы" Олег Тягнибок,

видео: ТСН