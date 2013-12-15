Выборы в Раду: на Киевщине "карусели", милиция все отрицает

Общественная организация ОПОРА сообщает о "каруселях" в одном из проблемных округов в ходе довыборов в Верховную Раду Украины.

В то же время, по версии правоохранителей все выглядит спокойнее, сообщает УНН.

"В селе Бугаевка Васильковского района Киевской области (94 округ, Обухов, Киевская область) наблюдатели от ОПОРЫ зафиксировали, что к УИК № 320280 в 8:58 подъехала белая маршрутка с изображением символики Партии регионов с номерным знаком "ИО 00-13 КН". После этого явка на участке резко увеличилась примерно на десять человек", – сообщили наблюдатели.

Однако спикер ГУМВД Украины в Киевской области Николай Жукович заявляет, что "каруселей" на избирательном округе № 94 в Василькове милиция не обнаружила. Правоохранители, по его словам, отреагировали на сообщение оперативно.

"Милиция реагирует на все сообщения и обращения. Проводит проверки принимает адекватные меры", – добавил пресс-секретарь.

Как ранее писал "Главред", в Киеве на проблемном округе №223 продолжают фиксировать нарушения на довыборах в Верховную Раду.

По данным пресс-службы ВО "Свобода" на избирательном участке по улице Платона Майбороды, 11 (госпиталь Главного управления МВД. – Ред.) стоит большая очередь. В ней – исключительно молодые крепкие мужчины, которые выглядят совершенно здоровыми. И это при том, что изначально в округе зарегистрировано 292 избирателя.

Напомним, утром 15 декабря в помещение 223- й окружной избирательной комиссии, которое находится на улице Щербакова в Киеве, не пропускали народных депутатов и журналистов.