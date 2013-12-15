Опубликованы новые протоколы допросов Попова и Сивковича, подозреваемых в разгоне Евромайдана

В СМИ появились новые протоколы допросов отстраненных от исполнения своих обязанностей председателя КГГА Александра Попова и первого секретаря СНБО Владимира Сивковича.

На допросах они заявили, что в своих действиях в ночь на 30 ноября руководствовались указаниями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева, сообщает "Украинская правда", в распоряжении которой есть протоколы допроса Сивковича и Попова.

Согласно протоколам, Сивкович заявил, что не давал указания завозить оборудование для новогодней елки, отмечая, что это можно делать только после освобождения места протестующими. В тоже время, по его словам, об установлении елки ночью 29 ноября ему сообщил сам Попов. "Другими словами, Сивкович отстранился от кровавого разгона", - пишет издание.

Однако показания Сивковича противоречат словам Попова на допросе. Тот сообщил, что еще утром 29 ноября - за сутки до разгона - ему позвонил по телефону секретарь Совбеза Клюев и стал требовать поставить елку уже 30 ноября, а для подавления протестующих милиция окажет "помощь". Вечером 29 ноября Попову снова позвонил Клюев и спросил, готова ли техника заехать на Майдан. После утвердительного ответа председателя городской администрации Клюев сказал, что команду технике заезжать даст Сивкович.

Около 3 часов ночи Сивкович пришел к Попову и сказал, что техника должна заехать на Майдан в 3:45.

При этом, как отметил Попов, Сивкович сообщил ему о присутствии на Майдане "каких-то боевиков", которые будут устраивать "провокации".

После этого Сивкович набрал руководителя милиции столицы Валерия Коряка и сообщил, что техника прибудет на площадь в 3:45 утра, после чего вместе с Поповым поехал к начальнику городского управления МВД.

По словам Попова, в кабинете Коряка Сивкович с кем-то созванивался, а затем началась силовая зачистка Майдана. О травмированных Попов не знал, а потому, увидев освобожденную площадь, поехал на работу, а Сивкович остался с Коряком.

Говоря о причинах силового противостояния, Попов фактически указал на Клюева, который поручил ему ставить елку именно этой ночью: "Я считаю, что завоз составных частей елки был преждевременным. Это спровоцировало конфликт на Майдане Независимости 30 ноября, который был использован определенными силами как толчок к дальнейшим массовым беспорядкам и нарушению порядка".

В ходе очной ставки Попов снова сказал, что руководствоваться указаниями Сивковича ему поручил Клюев. Начальник милиции Киева Коряк сказал, что команду слушать Сивковича ему дал министр внутренних дел Виталий Захарченко, сообщает издание.

Также Коряк сказал, что пытался убедить Сивковича не завозить елку, поскольку даже в 3 часа ночи на Майдане оставалось много людей.

"На это он стал настоятельно говорить, что необходимо немедленно завозить туда комплектующие елки", - сказал милиционер на очной ставке.

Напомним, в Сети появились протоколы допросов главы КГГА Александра Попова, заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которые уже отстранены от своих должностей, и начальника столичной милиции Валерия Коряка, подозреваемых в разгоне Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября.



Как сообщал ранее "Главред", 14 декабря Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.



Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Также, Президент Виктор Янукович отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.