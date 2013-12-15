Кандидат на перевыборах просит милицию расследовать провокацию в Обухове

Кандидат в народные депутаты Украины Руслан Бадаев обратился к руководству Главного управления МВД Украины в Киевской области с требованием провести всесторонне и объективное расследование задержания активистами Радикальной партии в Обухове возле 322-го избирательного участка автомобиля ГАЗ 2124, в котором находились избирательные бюллетени и списки избирателей.



Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на избирательный штаб Бадаева.

Кандидат в депутаты подчеркнул, что его избирательный штаб не имеет никакого отношения к этим событиям и что они, более того, были организованы как провокация против него.

"Руслан Бадаев обратил внимание на то, что сейчас он имеет самый большой рейтинг в округе и самые большие шансы на победу, так что его конкуренты с целью его дискредитации прибегают к грязным провокациям", - отметили в штабе.



По мнению Бадаева, указанные провокации организовываются и совершаются теми, кто "не в состоянии открыто и законно побеждать на выборах".